Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT: EE poursuit le déploiement de petites antennes à Croydon information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 12:47









(CercleFinance.com) - BT fait savoir que sa marque EE a déployé plus de 1000 petites antennes au Royaume-Uni, dont 400 au cours de l'année dernière, notamment sur les premiers sites 5G à Croydon, Londres.



Ces petites cellules, installées sur des infrastructures urbaines comme les cabines téléphoniques et les lampadaires, améliorent les performances dans les zones à forte demande.



EE utilise des analyses avancées pour identifier les emplacements optimaux, offrant des vitesses allant jusqu'à 300 Mbps pour la 4G et 600 Mbps pour la 5G.



Croydon est la première ville à tester ces cellules 5G, renforçant la capacité du réseau local.





Valeurs associées BT GROUP 145,10 GBX LSE -0,45%