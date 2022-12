Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT: EE déploie la 4G dans le métro de londonien information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 11:37









(CercleFinance.com) - A partir ce de jour, EE, membre du groupe BT, va apporter une couverture mobile 4G haut débit à plusieurs stations du métro londonien.



En partenariat avec BAI Communications, EE va fournir 'le meilleur réseau mobile du Royaume-Uni à six nouvelles stations du plus ancien réseau souterrain du monde, couvrant des parties des lignes Central et Northern', ajoute BT.



Par conséquent, les clients pourront désormais rester en contact avec leurs amis, diffuser leurs émissions préférées ou rattraper leur retard sur leurs flux de médias sociaux, sans aucune interruption.



EE précise que d'ici la fin de 2024, les clients pourront profiter d'un accès à la 4G dans l'ensemble du métro de Londres, ainsi que sur la ligne Elizabeth, avec la 5G dans la grande majorité des emplacements.





Valeurs associées BT GROUP LSE +0.42%