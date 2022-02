Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT: discussions autour d'une coentreprise avec Discovery information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 11:22









(CercleFinance.com) - BT annonce avoir entamé des discussions exclusives avec Discovery visant à créer une nouvelle offre de sport et de divertissement à destination de ses clients britanniques.



Ainsi, une co-entreprise à 50/50 pourrait réunit BT Sport et Eurosport UK. Il s'agirait de conserver les principaux droits de diffusion de BT Sport tout en proposant aux clients d'accéder au contenu sportif et de divertissement de Discovery - dont l'application Discovery+.



BT Group vise à conclure les discussions avec Discovery au début du premier trimestre afin que la nouvelle société soit opérationnelle plus tard cette année -, sous réserve de la conclusion de l'accord et de l'approbation des autorités compétentes en matière de concurrence.





Valeurs associées BT GROUP LSE -5.31%