BT : déploie un drone et l'IA sur le port de Southampton

(CercleFinance.com) - BT annonce avoir achevé avec succès un essai portant sur un drone automatisé au port de Southampton, en partenariat avec Associated British Ports (ABP). Dans le cadre de l'essai, BT s'est associé à RoboK, une start-up spécialisée dans la vision par ordinateur. Les images du drone ont été intégrées à un système automatisé alimenté par l'intelligence artificielle (IA) et ont permis d'identifier, suivre et analyser le nombre de véhicules à travers le port à un moment donné. A terme, cette technologie pourrait permettre à ABP de proposer une facturation plus précise, avec une meilleure gestion des coûts opérationnels et une prise de décision éclairée pour l'équipe de gestion du port.

