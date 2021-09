Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT : création d'un millier d'emplois à Birmingham information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 12:12









(CercleFinance.com) - BT a annoncé aujourd'hui un millier de futures embauches au sein de son nouveau 'hub' régional de Birmingham (Royaume-Uni), un site qui vient juste d'ouvrir ses portes. ' Ce nouveau bureau ultramoderne, construit sur 17 étages, abrite les dernières technologies et des installations qui permettront aux collègues de donner le meilleur d'eux-mêmes ', promet déjà BT. 225 postes sont actuellement vacants et les autres seront proposés dans les prochains mois. A terme, le site accueillera 3500 personnes du groupe, précise BT. L'opérateur britannique a par ailleurs fait part aujourd'hui de son intention d'offrir jusqu'à 7,5 M£ d'espaces publicitaires gratuits aux petites entreprises via ses unités Street Hub 2.0 - des écrans numériques déployés dans les quartiers londoniens de Chelsea et Kensington mais aussi à Glasgow, Cardiff, Nottingham, Birmingham, Solihull et Southampton. Cette mesure vise à soutenir la croissance des petites entreprises, alors que les mesures de restrictions liées au Covid sont progressivement levées.

Valeurs associées BT GROUP LSE +0.40%