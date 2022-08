BT: contrat de 5 ans et 32 M£ avec Sellafield information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 16:35

(CercleFinance.com) - BT annonce avoir obtenu un contrat de services réseau de 5 ans et 32 millions de livres sterling avec Sellafield Ltd.



L'accord entre BT et Sellafield Ltd, exploitant du plus grand site nucléaire du Royaume-Uni, couvrira le fonctionnement et la maintenance de l'ensemble des services réseau de l'entreprise, ainsi que les mises à niveau et les mises à jour des équipements actuels.



Ce contrat permettra notamment à Sellafield Ltd de tirer parti des nouvelles technologies telles que l'Internet des objets (IoT) et la 5G à l'avenir.