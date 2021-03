Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT : confirme son plan de développement de la fibre FTTP Cercle Finance • 18/03/2021 à 10:18









(CercleFinance.com) - BT confirme aujourd'hui son projet de construire la fibre haut débit FTTP (Fiber to the Premises / Fibre jusque dans les locaux) dans 20 millions de locaux entre le milieu et la fin des années 2020. L'Ofcom, l'autorité régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni, a en effet publié ce matin une déclaration (WFTMR) expliquant comment les services d'accès fixes de télécommunications seront réglementés pour les cinq ans à venir, à compter du 1er avril 2021, rapporte BT. 'L'un des principaux axes de la déclaration indique comment l'Ofcom compte stimuler les investissements dédiés à la prochaine génération de haut débit FTTP à travers le Royaume-Uni', indique BT. BT estime que le document de l'Ofcom est 'globalement conforme aux attentes énoncées dans ses résultats financiers du 3e trimestre 20/21' et va lui permettre de bénéficier d'un 'juste retour', après des investissements d'environ 12 milliards de livres sterling dans la FTTP.

Valeurs associées BT GROUP LSE -1.75%