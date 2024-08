Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT: collaboration avec Edgio sur la diffusion de contenu information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 16:01









(CercleFinance.com) - BT Group collabore avec Edgio pour intégrer leur CDN (réseau de distribution de contenu) dans la solution technologique MAUD (ou Multicast-Assisted Unicast Delivery, soit une technologie développée par BT Group pour améliorer la diffusion de contenu en direct sur Internet).



Cette collaboration marque le premier déploiement en direct de MAUD, transformant la technologie en une application réelle.



MAUD utilise le ' multicast ' pour diffuser efficacement des flux en direct sur Internet, améliorant la fiabilité et la qualité du streaming.



Les CDN compatibles avec MAUD, comme celui d'Edgio, offriront une diffusion de haute qualité tout en réduisant les coûts et la consommation d'énergie, sans nécessiter de modifications pour les fournisseurs de contenu.





