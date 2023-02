BT: bénéfice après impôts sur 9 mois en hausse de 49% information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 10:08

(CercleFinance.com) - BT publie un chiffre d'affaires ajusté de 15,55 milliards de livres sterling (£) au titre de la période de neuf mois s'étant achevée le 31 décembre (soit de mars à décembre 2022), en recul de 1% par rapport à la même période un an plus tôt et stable à 15,3 Mds£ en données pro forma.



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté sur 9 mois progresse de 3%, à 5,88 Mds£, et le bénéfice après impôts s'établit à 1,32 Md£, ce qui représente une hausse de 49% par rapport à la même période il y a douze mois.



'Nous continuons d'accélérer nos investissements dans les principaux réseaux de nouvelle génération du Royaume-Uni; nous combinons nos opérations Enterprise et Global pour créer BT Business, une unité B2B unique et renforcée; et nous allons encore plus loin dans la réduction des coûts pour réaliser 3 milliards de livres sterling d'économies annualisées d'ici la fin de l'exercice 2025', souligne Philip Jansen, directeur général.