BT: Barclaycard Payments rejoint le réseau de partenaires information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 12:58

(CercleFinance.com) - BT indique que Barclaycard Payments vient de rejoindre son réseau de partenaires visant à aider les plus petites entreprises du Royaume-Uni à se développer.



Le nouveau réseau de partenariat - spécialement conçu pour les micro-entreprises de 0 à 5 employés - vise à offrir une foule d'avantages supplémentaires aux clients à travers le haut débit, les appareils mobiles, les appareils connectés et le marketing numérique, ainsi que d'autres formes de soutien visant à aider les entreprises à se développer.



' Nous sommes ravis d'accueillir Barclaycard en tant que dernier partenaire de notre réseau de partenariat, car ils nous soutiennent dans notre mission d'offrir aux plus petites entreprises du Royaume-Uni les avantages et les boosts dont ils ont besoin pour grandir', a indiqué Chris Sims, directeur général de BT pour SoHo (unité Small Office/Home Office).



'Nous voulons que la technologie, les compétences et l'expertise soient aussi accessibles que possible pour les petites entreprises, et nos partenariats avec Barclaycard et FSB offriront à nos clients des offres et des avantages exclusifs sur le haut débit, le mobile, le marketing numérique et les appareils connectés au cours de l'année à venir', ajoute-t-il.