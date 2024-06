Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT: adopte la technologie de mise en veille sur les sites EE information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 16:16









(CercleFinance.com) - BT Group a déployé la technologie d'économie d'énergie 'cell sleep' sur ses sites mobiles EE à travers le Royaume-Uni, suite à des essais réussis.



Ce système met en veille les capacités 4G LTE lors des périodes de faible trafic prédites par l'apprentissage machine, se réactivant automatiquement lors des pics de demande.



Cette initiative vise à réduire la consommation d'énergie jusqu'à 2 kWh par site par jour, soit 4,5 millions de kWh par an pour EE, diminuant ainsi l'impact environnemental de BT Group.



BT précise que cette démarche s'inscrit dans l'objectif du groupe de devenir neutre en carbone d'ici 2031, en complément de l'arrêt du réseau 3G et de l'adoption d'équipements RAN plus économes en énergie comme la technologie Massive MIMO.





