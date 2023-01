BT: accord Altitude Angel autour de la plateforme UTM information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 12:52

(CercleFinance.com) - BT fait savoir que Etc., l'équipe d'incubation de l'unité numérique de BT Group, a conclu un accord de 5 millions de livres sterling avec Altitude Angel, un leader mondial de la technologie UTM (Unified Traffic Management).



UTM est une plate-forme logicielle et l'infrastructure nécessaires pour permettre aux drones de voler en toute sécurité, sans pilote, sur de grandes distances.



L'accord de 5 millions de livres sterling accélérera le déploiement par Altitude Angel de sa technologie transformatrice ARROW, qui détecte et identifie les drones, tout en permettant aux drones de partager l'espace aérien avec le secteur de aviation en toute sécurité.



'L'accord est un tremplin essentiel pour permettre à Altitude Angel de faire évoluer sa technologie pour permettre des vols de drones longue distance, soutenant le potentiel d'une livraison plus rapide d'articles essentiels et non essentiels et débloquant une industrie estimée à 45 milliards de livres sterling d'ici 2030', souligne BT.