Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT: accompagne la transformation du NHS au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 14:58









(CercleFinance.com) - BT a annoncé aujourd'hui la création d'un comité consultatif clinique composé de professionnels de la santé qui seront chargés de conduire le développement de nouvelles solutions de santé connectées.



Huit cliniciens de premier plan du NHS (le système de santé publique du Royaume-Uni) intégreront le comité et travailleront main dans la main avec BT afin de s'assurer que les produits et solutions offrent de meilleures performances en matière de résultats pour le NHS et une meilleure expérience pour les patients.



BT accompagnera ainsi la transformation numérique du NHS et s'assurera que ses ambitions stratégiques bénéficient du soutien et de l'approbation de son comité clinique qui validera aussi l'utilité opérationnelle des solutions avant leur déploiement dans les établissements de santé.





Valeurs associées BT GROUP LSE -2.48%