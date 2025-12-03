 Aller au contenu principal
Bruxelles veut recycler les aimants pour réduire la dépendance à Pékin
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 15:48

La Commission européenne a annoncé mercredi qu'elle introduirait début 2026 des restrictions à l'exportation des déchets et rebuts d'aimants à base de terres rares afin de développer le recyclage au sein du bloc, dans le cadre de son paquet "REsourceEU" visant à réduire la dépendance à la Chine.

Le recyclage pourrait couvrir 20% de la demande actuelle de l'UE en aimants permanents, estimée à 20.000 tonnes. Ces aimants sont essentiels pour les véhicules électriques, la défense et les énergies renouvelables.

La Commission a également indiqué qu'elle mobiliserait trois milliards d'euros au cours des 12 prochains mois pour des projets liés aux matières premières stratégiques capables de fournir une production à court terme.

(Julia Payne; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)

