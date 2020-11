Bruxelles va signer un contrat pour 300 millions de doses du vaccin de Pfizer/BioNTech

(AOF) - La Commission européenne autorisera demain la signature d'un contrat portant sur un maximum de 300 millions de doses du vaccin développé par la société allemande BioNTech et Pfizer contre le Covid-19. Il s'agit du vaccin le plus prometteur à ce jour. Selon les données des deux sociétés, il donne de bons résultats dans plus de 90% des cas. Pour être vaccinée, une personne doit recevoir deux doses de vaccin.

"Ce sera le quatrième contrat avec une entreprise pharmaceutique pour l'achat de vaccins. Et d'autres viendront. Parce que nous devons disposer d'un large portefeuille de vaccins basés sur différentes technologies", a déclaré la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen.