Bruxelles va présenter un premier train de sanctions contre la Russie

(AOF) - La commission européenne indique qu'une réunion informelle des ministres des affaires étrangères de l'Union européenne, présidée par le haut représentant, aura lieu aujourd'hui à 16 heures. La décision de la Fédération de Russie de reconnaître comme entités indépendantes les oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk et d'envoyer des troupes russes dans certaines zones de ces oblasts est jugée " illégale et inacceptable ".

À la suite de cette réunion, un premier train de sanctions sera officiellement présenté plus tard dans l'après-midi. Les organes compétents se réuniront ensuite pour finaliser ce train de sanctions sans délai.

Celui-ci contient des propositions visant à cibler les personnes qui ont été associées à la décision illégale ; à cibler les banques qui financent les opérations militaires et autres de la Russie dans ces territoires; à cibler la capacité de l'État et du gouvernement russes à accéder aux marchés et services financiers de l'UE, afin de limiter le financement de politiques d'escalade et d'agressivité, et enfin à cibler le commerce des deux régions séparatistes à destination et en provenance de l'Union européenne.