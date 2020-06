Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bruxelles redoute une multiplication des feux de forêts cet été Reuters • 02/06/2020 à 12:25









BRUXELLES, 2 juin (Reuters) - Le temps inhabituellement sec et chaud de ce printemps risque de provoquer une multiplication des feux de forêt cet été en Europe, y compris dans le centre et le nord du continent, a averti mardi Janez Lenarcic, commissaire européen à la Gestion des crises. Selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (EFFIS), plusieurs feux se sont déjà déclarés ces derniers jours en Suède et dans le nord de la France. "Les zones propices aux feux de forêt ne se trouvent plus seulement dans le sud de l'Europe, mais aussi en Europe centrale et même dans le nord", a souligné Janez Lenarcic, lors d'une conférence de presse. La Belgique a connu son mois de mai le plus sec depuis le XIXe siècle, ce qui a affecté les rendements agricoles dans la province de Flandre occidentale . (Francesco Guarascio, version française Jean-Philippe Lefief)

