Bruxelles prolonge jusqu'au 30 juin 2025 l'équivalence des contreparties centrales britanniques

Par ailleurs, la Commission a lancé aujourd'hui une consultation publique ciblée et un appel à contributions sur les moyens d'étendre les activités de compensation centrale dans l'UE et d'accroître l'attractivité des contreparties centrales de l'Union européenne, afin de réduire la dépendance excessive de l'Union européenne à l'égard de contreparties centrales de pays tiers qui revêtent une importance systémique.

(AOF) - La Commission européenne a adopté aujourd'hui une décision prolongeant jusqu'au 30 juin 2025 l'équivalence accordée aux contreparties centrales britanniques. Mairead McGuinness, commissaire chargée de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux, a déclaré à ce propos: " Nos premières priorités sont de garantir la stabilité financière et de poursuivre le développement de l'union des marchés des capitaux. Les contreparties centrales jouent un rôle important dans l'atténuation des risques au sein du système financier ".

