Bruxelles présente son plan de 43 milliards d'euros pour développer le secteur des semi-conducteurs

(AOF) - La Commission européenne a présenté son paquet législatif sur les semi-conducteurs, qui prévoit plus de 43 milliards d'euros d'investissements publics et privés pour permettre à l'Union européenne de doubler sa part de marché actuelle, pour la porter à 20 % d'ici à 2030.

11 milliards d'euros seront ainsi mis à disposition pour renforcer la recherche, le développement et l'innovation existants, assurer le déploiement d'outils semi-conducteurs avancés, ainsi que de lignes pilotes pour le prototypage, l'essai et l'expérimentation de nouveaux dispositifs pour des applications innovantes en situation réelle, former le personnel et développer une compréhension approfondie de l'écosystème et de la chaîne de valeur des semi-conducteurs.

D'autres activités de financement, par l'intermédiaire d'un nouveau fonds "semi-conducteurs" de l'UE, soutiendront les fonds propres des start-up et des entreprises en expansion du secteur, pour une valeur globale prévue de 2 milliards d'euros.

Afin d'attirer des investissements, le règlement proposé définit deux types d'installations à considérer comme contribuant à la sécurité d'approvisionnement de l'Union. Il s'agit, d'une part, des "fonderies ouvertes de l'Union", installations qui assurent la conception et la fabrication de composants destinés principalement à d'autres acteurs industriels, et d'autre part, des "installations de production intégrées", qui sont des usines assurant la conception et la fabrication de composants destinés à leur propre marché.