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Bruxelles poursuit IBM, Atos et Leonardo pour les ratés du système de frontières intelligentes
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 07:34

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L'agence EU-Lisa a porté plainte en Estonie contre le consortium chargé du système d'entrée et de sortie (EES), dont les retards à répétition ont fini par provoquer de longues files d'attente dans les aéroports européens cet été. Des échanges internes révèlent des tensions remontant à plusieurs années autour des délais, des amendes et du coût du contrat, passé de 142 à 212 millions d'euros, révèle le Financial Times.

EU-Lisa, l'agence de l'UE chargée du système, a attaqué en justice IBM, le groupe français Atos et l'italien Leonardo, selon des communications internes consultées par le FT. Le consortium a répété les retards et contesté les avertissements et amendes de l'agence.

Le système d'entrée et de sortie (EES) oblige les voyageurs hors UE à scanner empreintes et photo à leur première entrée dans l'espace Schengen. Prévu pour 2022, il n'a été pleinement déployé que cette année, miné par des bugs logiciels et matériels, provoquant des heures de queue dans les aéroports.

EU-Lisa confirme avoir déposé plainte en décembre 2025 en Estonie, pays hôte de l'agence, pour protéger ses "intérêts financiers" après les "divers retards" du consortium. Le tribunal de comté de Harju confirme avoir reçu l'affaire, sans audience programmée.

Des courriers révèlent des désaccords anciens : en 2021, Atos et IBM Belgium contestaient une amende invoquant la pandémie ; en 2022, le consortium rejetait de nouveaux délais, dénonçant un "plan irréaliste" et la "gouvernance" d'EU-Lisa. IBM acceptait ensuite une retenue de paiements.

La valeur du contrat était passée de 142 à 212 millions d'euros en 2021, et le budget de l'EES a presque doublé en 2023, à 40 millions. Le contrat a expiré l'an dernier. Un nouveau consortium a repris l'EES, les trois entreprises restant en charge jusqu'en août.

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