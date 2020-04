Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bruxelles examine un nouveau mécanisme d'aide aux entreprises - FT Reuters • 06/04/2020 à 20:41









BANGALORE, Inde, 6 avril (Reuters) - La Commission européenne envisage d'autoriser les Etats membres de l'UE à aider les entreprises directement affectées par les conséquences économiques de l'épidémie de COVID-19 par des injections de fonds propres, rapporte lundi le Financial Times, citant des sources au fait de cette proposition toujours en cours d'élaboration. Ce nouveau mécanisme permettrait aux pays membres de "fournir une aide supplémentaire en fonds propres ou en instruments de capital hybrides" à de telles entreprises, précise le quotidien financier. Ce dispositif s'ajouterait à celui permettant aux entreprises de recevoir des garanties de l'Etat pour un montant maximal de 500.000 euros, que la Commission européenne a dévoilé le mois dernier. Seules les entreprises remplissant certains critères de bonne gouvernance ou prenant des engagements sur l'utilisation de cette aide pourraient en bénéficier, ajoute le FT. (Ismail Shakil; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.