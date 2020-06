Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bruxelles et Londres s'affrontent sur les services financiers Reuters • 02/06/2020 à 19:15









BRUXELLES/LONDRES, 2 juin (Reuters) - La Grande-Bretagne et l'Union européenne, qui négocient leur future relation, s'affrontent sur le dossier des services financiers, Bruxelles rejetant le souhait de Londres d'obtenir des garanties sur l'accès de son secteur de la finance au marché financier européen, a-t-on appris auprès de diplomates et de hauts fonctionnaires de l'UE. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE le 31 janvier et la période de transition qui s'est ouverte pour éviter un "saut dans le vide" se terminera en décembre prochain. Sans accord spécifique, l'accès des banques, des assurances et des sociétés gestionnaires de fonds britanniques au marché européen sera basé sur le principe de "l'équivalence". Ce principe, qui s'applique aux Etats-Unis, au Japon ou encore à Singapour, est accordé de manière unilatérale par la Commission européenne à un pays tiers si elle estime que la réglementation de ce pays "produit les mêmes effets que sa propre réglementation (européenne)". Mais la Grande-Bretagne veut un traitement particulier pour s'assurer que la City dispose d'un accès plus prévisible au marché européen, son principal client représentant 26 milliards de livres par an (environ 28,75 milliards d'euros). "Le Royaume-Uni tente d'obtenir une cogestion des décisions d'équivalence financière", a déclaré mardi un diplomate européen. "Ils veulent un processus de consultation intégré de sorte que révoquer de manière unilatérale un permis (octroyé par l'UE) ne serait pas aussi aisé qu'actuellement avec les pays tiers." La Commission européenne, qui négocie au nom des Vingt-Sept, a rejeté cette idée, a-t-il ajouté. Dans le système de l'équivalence, Bruxelles peut la révoquer avec un préavis de 30 jours; Londres veut une période bien plus longue. (Gabriela Baczynska à Bruxelles et Huw Jones à Londres version française Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)

