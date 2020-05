Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bruxelles donnera son avis d'ici le 17 juin sur la fusion PSA-Fiat Reuters • 11/05/2020 à 12:24









BRUXELLES, 11 mai (Reuters) - La Commission européenne donnera son avis d'ici le 17 juin sur le projet de rapprochement de 50 milliards d'euros entre PSA PEUP.PA et Fiat Chrysler FCHA.MI , selon un document publié lundi. Les deux constructeurs automobiles ont annoncé en décembre dernier leur projet de fusion destiné à créer le quatrième acteur mondial du secteur, en réunissant sous la même entité les marques du groupe italo-américain Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati et celles du constructeur français Peugeot, Citroën, DS et Opel. Fiat et PSA ont demandé l'approbation de la Commission européenne vendredi, selon le document de l'exécutif européen. La Commission européenne peut approuver l'opération avec ou sans conditions ou ouvrir une enquête approfondie d'environ quatre mois après la fin de l'examen préliminaire si elle relève d'éventuels problèmes liés à la fusion. Le rapprochement de Fiat et PSA s'inscrit dans un contexte de crise pour le secteur automobile, touché de plein fouet par la crise du coronavirus qui a douché la demande et mis à l'arrêt une partie de la production. (Foo Yun Chee, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +0.86% PEUGEOT Euronext Paris -0.93%