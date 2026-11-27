Deutsche Börse annonce avoir obtenu ce vendredi l'autorisation sans condition de la Commission européenne, au titre du contrôle des concentrations, pour son projet d'acquisition d'Allfunds Group, à l'issue de l'examen de phase I.

Il s'agit d'une étape importante vers la finalisation de la transaction, que l'opérateur boursier allemand prévoit désormais au cours du 1er trimestre 2027, sous réserve de l'obtention d'autres autorisations réglementaires et de l'approbation du dispositif juridique de rapprochement par le tribunal anglais compétent.

Pour rappel, Deutsche Börse avait signé, en janvier 2026, un accord pour acquérir cette plateforme mondiale spécialisée dans le secteur de la gestion de patrimoine, moyennant une contrepartie valorisant Allfunds à environ 5,3 MdsEUR.