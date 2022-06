Bruxelles continue de séduire les grandes fortunes

(AOF) - Bruxelles est à la 40e position du Barnes City Index 2022, classement des villes les plus recherchées par les grandes fortunes. Avec ses institutions européennes et internationales, Bruxelles est en effet une capitale diplomatique et stratégique d'ordre mondial.

" Le marché immobilier bruxellois est très stable depuis de nombreuses années. Sa dynamique a été soutenue par des prix encore très abordables par rapport aux autres capitales européennes et un nombre de transactions qui a continué à augmenter tout au long de l'année 2021 ", commente Frédérique Pauporté, directrice de Barnes Bruxelles.