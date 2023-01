Bruxelles annonce un plan européen en faveur des "technologies propres" comme la voiture électrique

(AOF) - La présidente de la Commission européenne a annoncé un « plan pour faire de l'Europe le foyer des technologies propres et de l'innovation industrielle sur la voie de la neutralité carbone ». Dans un discours prononcé hier dans le cadre du Forum économique mondial de Davos, Ursula von der Leyen a détaillé le plan de Bruxelles pour faire face aux mesures prévues par la "loi sur la réduction de l'inflation" et mises en oeuvre par Joe Biden, visant notamment les voitures électriques et leurs batteries.

" Nous devons créer un environnement réglementaire qui nous permette un déploiement rapide et la création de conditions favorables aux secteurs essentiels à la réalisation de l'objectif ‘zéro émission'", a déclaré la présidente de la Commission, citant les secteurs " de l'énergie éolienne, des pompes à chaleur, de l'énergie solaire, de l'hydrogène propre, ou encore du stockage ".

Le " nouveau règlement pour une industrie à zéro émission " fixera des objectifs clairs pour une technologie européenne propre d'ici à 2030, afin de " simplifier et d'accélérer les procédures d'autorisation des nouveaux sites de production de technologies propres ".

Ce texte ira de pair avec un règlement sur les matières premières critiques, " pour les terres rares qui sont indispensables à la fabrication des technologies clés " parmi lesquelles les batteries. " Avec à peine trois pays représentant plus de 90 % de la production de lithium, toute la chaîne d'approvisionnement est devenue incroyablement tendue ", ce qui " a entraîné une hausse des prix et menace notre compétitivité "