Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bruxelles à Londres: L'accès au marché unique dépendra du respect des règles européennes Reuters • 31/01/2020 à 11:03









BRUXELLES, 31 janvier (Reuters) - A quelques heures du Brexit, les présidents des trois grandes institutions communautaires européennes préviennent vendredi le Royaume-Uni qu'il lui faudra respecter les règles européennes sur l'environnement ou le travail pour espérer conserver une relation commerciale étroite avec le marché commun. "À défaut de conditions équitables dans les domaines de l'environnement, du travail, de la fiscalité et des aides d'Etat, il ne saurait y avoir de large accès au marché unique", écrivent dans une déclaration commune https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/01/31/a-new-dawn-for-europe-op-ed-article-by-presidents-charles-michel-david-sassoli-and-ursula-von-der-leyen Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, Charles Michel, président du Conseil européen, et David Sassoli, président du Parlement européen. "On ne peut pas conserver les avantages attachés au statut de membre lorsque l'on n'a plus cette qualité", ajoutent-ils. Après 47 ans de vie commune, Le Royaume-Uni sortira formellement de l'Union européenne ce vendredi à 23h00 heure de Londres, minuit à Bruxelles. S'ouvrira alors une période de transition qui doit durer jusqu'au 31 décembre prochain et durant laquelle Boris Johnson devra négocier avec l'UE les termes des relations post-Brexit, notamment commerciales. "La libre circulation des capitaux, des marchandises et des services est indissociable de la libre circulation des personnes", rappellent les trois présidents dans leur message. Von der Leyen, Michel et Sassoli rappellent qu'ils ont toujours "profondément regretté" mais aussi "pleinement respecté" la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union. "Nous devons nous projeter vers l'avenir et établir un nouveau partenariat entre amis de longue date. Ensemble, nos trois institutions feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que ce partenariat soit une réussite", ajoutent-ils. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ LEAD 1-Le Brexit, "aube d'une nouvelle ère" pour le Royaume-Uni ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (John Chalmers et Gabriela Baczynska version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.