Brussels Airlines assurée de recevoir une aide d'Etat-président

Reuters • 10/04/2020 à 10:42









BRUXELLES, 10 avril (Reuters) - La compagnie aérienne Brussels Airlines, filiale du groupe allemand Lufthansa LHAG.DE , va recevoir une aide de l'Etat belge pour faire face aux lourdes conséquences de la pandémie de coronavirus sur le secteur du transport aérien, annonce son président, Etienne Davignon, cité vendredi dans les colonnes de La Libre Belgique. "Les négociations sont en cours et elles sont plutôt positives. Le principe est désormais acquis que nous allons bénéficier d'une aide de l'Etat", dit-il dans le quotidien belge. En revanche, ajoute-t-il, "une nationalisation n'a pas de sens". Le PDG de la Lufthansa, Carsten Spohr, a déclaré mercredi que sa compagnie chercherait à obtenir des aides publiques en Allemagne, en Suisse, en Belgique et en Autriche, se disant optimiste sur l'issue de ces discussions. "Les Allemands sont prêts à nous aider et le fait qu'ils participent activement aux négociations avec l'État belge vaut plus que tous les discours", souligne Etienne Davignon, qui y voit un signe que la maison mère allemande n'a pas l'intention de se débarrasser de sa filiale belge. Face à une demande proche de zéro, Brussels Airlines a annoncé cette semaine la suspension de ses vols au moins jusqu'au 15 mai. (Marine Strauss version française Henri-Pierre André, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +1.22%