Bruno Le Maire s'attend à une récession de 11% en 2020

(AOF) - Lors d'une intervention sur RTL ce mardi matin, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré s'attendre désormais à une chute de PIB de l'ordre de 11% cette année, alors que jusqu'à présent le gouvernement tablait sur un recul de 8%. Bruno Le Maire a également affirmé que "le plus dur du point de vue social et du point de vue économique est devant nous", mais s'attend à un fort rebond en 2021.

Pour soutenir les entreprises des secteurs les plus durement touchés, notamment dans l'hôtellerie, la restauration et la culture, la ministre a annoncé que le prêt garanti par l'Etat serait "encore plus avantageux que le précédent", tout en maintenant certains dispositifs mis en place au début du confinement.

Le gouvernement s'apprêterait également à présenter un plan de soutien pour le secteur aéronautique, avant de s'attaquer à celui du bâtiment.