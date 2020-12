Bruno Le Maire annonce un accord avec les assureurs pour le gel des cotisations 2021

(AOF) - A l'issue d'une réunion ce lundi matin avec la Fédération Française de l'Assurance (FFA), le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé un accord avec les assureurs pour que ceux-ci gèlent les cotisations 2021 des contrats multirisques professionnels pour les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs de l'hôtellerie-restauration, du tourisme, de la culture, du sport et de l'événementiel, durement touchées par la crise sanitaire.

Les assureurs se sont également engagés à conserver en garantie ces contrats pour celles de ces entreprises qui connaîtraient des retards de paiement des cotisations dans le contexte de la pandémie et ce pendant le 1er trimestre 2021, et de mettre en place gratuitement une couverture d'assistance en cas d'hospitalisation liée à la Covid-19 pour les chefs d'entreprise et leurs salariés.

Une couverture qui pourra comprendre un soutien psychologique, une indemnité de convalescence de 3 000 euros maximum ou encore la livraison de repas à domicile.

De plus, Bruno Le Maire a demandé aux acteurs de l'assurance de mettre en place le recours à la Médiation de l'assurance pour tout litige portant sur un contrat d'assurance professionnelle, et de finaliser leurs travaux d'ici le début de l'année 2021 en vue d'assurer une couverture des risques sanitaires exceptionnels.

Le ministre de l'Economie a déclaré : " Les assureurs montrent, par ces nouveaux engagements, leur volonté d'accompagner les entreprises les plus sévèrement touchées. Je me félicite de cette contribution qui va apporter un appui bienvenu aux entreprises dans un contexte économique particulièrement difficile."