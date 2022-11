Bruno Blavier rejoint Swiss Life Asset Managers France au poste de Directeur ESG Immobilier

Bruno Blavier est diplômé d'un Master en Finance de projet, Ecole des Ponts ParisTech, Université Paris X et d'un Master en Ingénierie (système urbains), Universités de Compiègne et Berlin.

Il a notamment évolué chez EGIS International en tant qu'ingénieur d'affaires - infrastructures, chez Currie & Brown et chez AECOM, au poste de Conseil technique au- près d'investisseurs en actifs réels. Depuis 2021, Bruno Blavier exerçait chez Deepki, une property tech partenaire d'acteurs immobiliers dans l'amélioration de leur performance ESG, en tant que Senior Manager - Conseil ESG immobilier.

Bruno Blavier compte plus de 10 ans d'expérience dans l'univers de la finance immobilière et d'infrastructures.

Bruno Blavier reportera hiérarchiquement à Fabrice Lombardo, Directeur des activités immobilières de Swiss Life Asset Managers France, et fonctionnellement à Valérie de Robillard, Directrice ESG Actifs réels de Swiss Life Asset Managers.

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France annonce le recrutement de Bruno Blavier au poste de Directeur ESG Immobilier. Bruno Blavier, 38 ans, aura pour mission de piloter la stratégie ESG immobilière de la société dont, notamment, la mise en œuvre de la politique de décarbonation en matière de gestion d'actifs immobiliers, de préparer les stratégies de résilience au risque climatique et de poursuivre la mise en conformité des véhicules d'investissement avec les réglementations SFDR et la taxonomie européenne.

