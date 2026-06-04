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Brown-Forman, le fabricant du Jack Daniel's, dépasse les prévisions de ventes grâce à la demande en whisky haut de gamme
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 14:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions au paragraphe 5)

Le fabricant de whisky Brown-Forman

BFb.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires net du quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses marques haut de gamme, notamment Jack Daniel's, en particulier auprès des consommateurs aisés. Il s'agissait du premier rapport trimestriel de Brown-Forman depuis que la société a rejeté une offre d'environ 15 milliards de dollars de Sazerac et l'échec de discussions de fusion distinctes avec le français Pernod Ricard PERP.PA .

La forte demande pour des marques traditionnelles telles que Woodford Reserve et Old Forester auprès des consommateurs à hauts revenus, en particulier sur le marché international, a aidé la société à compenser la baisse des dépenses discrétionnaires aux États-Unis.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 912 millions de dollars, dépassant la moyenne des estimations des analystes qui s'élevait à 879,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Brown-Forman prévoit que son chiffre d'affaires net organique pour l'exercice 2027 restera stable, en ligne avec celui de l'exercice 2026.

"Nous prévoyons que l'environnement opérationnel pour l'exercice 2027 restera difficile, car les pressions macroéconomiques et l'instabilité géopolitique continuent d'avoir un impact négatif sur le comportement des consommateurs et la consommation d'alcool, en particulier sur les marchés développés", a déclaré la société.

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