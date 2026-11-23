Brookfield va racheter la société indienne PGP Glass à Blackstone pour 1,7 milliard de dollars

Brookfield Asset Management BAM.N a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir le fabricant indien d'emballages en verre PGP Glass pour 1,7 milliard de dollars auprès de Blackstone BX.N .

PGP Glass fabrique des emballages en verre destinés aux cosmétiques, aux parfums, aux spiritueux, aux produits alimentaires et aux produits pharmaceutiques.