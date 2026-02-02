Brookfield rachète Peakstone Realty Trust pour 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'opération)

Brookfield Asset Management BAM.N a déclaré lundi qu'elle achèterait Peakstone Realty Trust PKST.N pour une valeur d'entreprise d'environ 1,2 milliard de dollars, ce qui a fait grimper les actions de la fiducie de placement immobilier industriel de 33 % dans les échanges avant le marché.

Brookfield a déclaré qu'elle acquerrait toutes les actions en circulation de Peakstone pour 21 dollars chacune en espèces.

Le prix d'achat proposé représente une prime de 34 % par rapport au cours de l'action de Peakstone vendredi dernier.

L'opération devrait être conclue d'ici la fin du deuxième trimestre.

Citigroup Global Markets est le conseiller financier de Brookfield pour l'opération, tandis que Gibson, Dunn & Crutcher LLP est son conseiller juridique.