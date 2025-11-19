 Aller au contenu principal
Brookfield lance un programme d'infrastructure d'IA de 100 milliards de dollars
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de la source dans le paragraphe 1, modification du titre)

Brookfield Asset Management BAM.N a déclaré mercredi avoir lancé un programme d'infrastructure d'IA de 100 milliards de dollars en partenariat avec Nvidia NVDA.O et Kuwait Investment Authority.

Le programme sera ancré par un nouveau fonds d'infrastructure d'intelligence artificielle Brookfield, qui est lancé mercredi avec un objectif de 10 milliards de dollars d'engagements en actions.

Le fonds a déjà obtenu 5 milliards de dollars de la part d'investisseurs tels que Brookfield, le fabricant de puces Nvidia et KIA.

Brookfield est l'un des plus grands investisseurs mondiaux dans la chaîne de valeur de l'IA, avec plus de 100 milliards d'euros (115,83 milliards de dollars) investis dans l'infrastructure numérique, l'énergie renouvelable et la fabrication de semi-conducteurs dans le monde entier.

L'appétit des investisseurs pour les entreprises d'IA reste fort malgré les avertissements croissants d'une bulle de l'IA, alimentée par des valorisations en hausse et des plans de dépenses agressifs.

(1 $ = 0,8633 euro)

Valeurs associées

NVIDIA
181,3600 USD NASDAQ 0,00%
