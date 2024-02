Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Broadpeak: s'associe à Microsoft Azure & Deutsche Telekom GC information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - Broadpeak a annoncé aujourd'hui s'être associé à Microsoft Azure et Deutsche Telekom Global Carrier dans le but d'améliorer les expériences de streaming vidéo sur les appareils mobiles.



Le logiciel de streaming vidéo haute performance BkS450 de Broadpeak est enrichi de capacités d'API réseau de qualité de service à la demande (QoD) afin d'améliorer la stabilité du streaming vidéo pour les utilisateurs mobiles.



La solution Azure Programmable Connectivity (APC) et les API réseau de Deutsche Telekom sont utilisées pour traiter et appliquer les demandes de QoD.



Les trois sociétés ont testé avec succès la solution sur la plateforme Cloud Edge de Telekom à Berlin, en Allemagne.







Valeurs associées BROADPEAK Euronext Paris -1.07%