Broadpeak: objectifs 2026 abandonnés, le titre décroche

(CercleFinance.com) - Broadpeak a fait état hier soir d'une dégradation de ses résultats sur l'exercice 2023, tout en renonçant aux objectifs qu'il s'était fixé au moment de son introduction en Bourse.



Le concepteur de logiciels dédiés au streaming vidéo - qui dit connaître un contexte sectoriel 'difficile' depuis le second semestre 2023 - a vu son Ebitda passer dans le rouge l'an dernier, à -4,7 millions d'euros à comparer avec un bénéfice opérationnel de 0,6 million d'euros en 2022.



Le résultat net s'établit quant à lui à -4,2 millions d'euros, contre un profit de 1,4 million d'euros un an plus tôt.



Déjà publié, le chiffre d'affaires annuel ressort à 39 millions d'euros, contre 41,9 millions en 2022, soit une baisse de 6,8%.



Dans son communiqué, le groupe indique que le retard de croissance pris en 2023 ne lui permettra pas de tenir les objectifs financiers fixés lors de son introduction en Bourse, à savoir un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros et une marge d'Ebitda de 20% à horizon 2026.



D'après les analystes d'Invest Securities, ces objectifs semblaient d'ores et déjà abandonnés par le consensus, qui intégrait pour 2025 un C.A. de 54 millions d'euros pour une marge d'Ebitda de 11%.



'Si cela était en partie attendu, le fait de devoir attendre septembre prochain pour avoir de nouveaux objectifs devrait encore réduire la visibilité sur le titre', souligne la société de Bourse.



Le groupe prévoit prévoit en effet de communiquer aux investisseurs ses nouveaux objectifs de moyen terme lors de la publication de ses résultats semestriels, le 26 septembre prochain.



A la suite de ces annonces, le titre plongeait de 10% en début d'après-midi à la Bourse de Paris, accusant l'une des plus fortes baisses du marché parisien. Il perd pas loin de 49% depuis le début de l'année.





