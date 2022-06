Broadpeak: légère hausse pour le premier jour de cotation information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 12:24

(CercleFinance.com) - L'action du concepteur de logiciels pour le streaming vidéo Broadpeak s'inscrit en hausse lundi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris, faisant ressortir une capitalisation de plus de 80 millions d'euros.



A 12h15, le titre de société bretonne progressait de 1,4% sur Euronext Growth Paris, dans un marché en repli de plus de 2,2%.



L'entrée en Bourse de Broadpeak a été réalisée via l'admission à la négociation des 12,5 millions d'actions composant son capital, dont 3,1 millions d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre.



Le montant total levé dans le cadre de l'introduction en bourse représente 20 millions d'euros.



Le prix de l'offre avait été fixé à 6,41 euros par action.



Broadpeak note que l'offre a connu un succès auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels, avec un placement global sursouscrit 1,4 fois une offre à prix ouvert sursouscrite 1,7 fois.



L'introduction vise à financer son programme de recherche et développement dans ses outils et services technologiques, de renforcer sa présence à l'international et d'accroître la taille de ses équipes commerciales.