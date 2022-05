Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Broadpeak: le projet d'introduction en Bourse est lancé information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 16:33









(CercleFinance.com) - Broadpeak, un spécialiste des logiciels dédiés au streaming vidéo, a annoncé mercredi le lancement de son projet d'entrée en Bourse avec l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF).



L'approbation de ce document constitue la première étape de son projet d'introduction sur Euronext Growth Paris, sous réserve des conditions de marché et de la validation par l'AMF du prospectus de l'opération.



Le groupe - qui revendique 125 clients dont Bouygues Telecom, Orange, Telecom Italia, Deutsche Telekom ou HBO - dit afficher une croissance annuelle moyenne de 40% depuis 2015, avec une marge d'EBITDA qui atteint aujourd'hui 9%.



Son chiffre d'affaires s'est inscrit en progression de 38% l'an dernier, à 33,1 millions d'euros, dont près de 90% a été réalisé hors de France.



A horizon 2022, Broadpeak dit viser une croissance supérieure à 25%, avant d'atteindre le cap des 100 millions de chiffre d'affaires à horizon 2026 assorti d'une marge d'EBITDA de 20%.





