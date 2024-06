Broadcom, Tesla, Moderna... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Airbnb

L'Umih (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) annonce ce jeudi avoir déposé une assignation contre Airbnb, estimant que la plateforme ne respecte pas la réglementation qui lui est applicable. Cette action qui vise à dénoncer la distorsion de concurrence subie par les hôteliers est portée par 26 hôtels sur tout le territoire français qui demandent des réparations individuelles. L'Umih annonce une conférence de presse à ce sujet le 20 juin.

Broadcom

Broadcom est attendu en forte hausse à Wall Street grâce à la forte demande pour ses produits liés à l'intelligence artificielle. Au deuxième trimestre, clos début mai, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a réalisé un bénéfice net de 2,21 milliards de dollars, soit 4,42 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 3,48 milliards de dollars, ou 8,15 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 10,96 dollars, dépassant le consensus s'élevant à 10,80 dollars.

JPMorgan

JPMorgan anticipe désormais une progression de 25% à 30% des revenus de sa banque d'investissement au deuxième trimestre, rapporte Bloomberg en citant Troy Rohrbaugh, codirecteur général de la banque commerciale & Investment. La banque américaine prévoyait auparavant une hausse d'environ 15%.

Moderna

Moderna, a annoncé que son essai de phase 3 sur l'ARNm-1283, un vaccin expérimental à ARN messager contre la Covid-19, a atteint son principal critère d'évaluation : il a démontré une efficacité non inférieure par rapport à son actuel vaccin Spikevax (mRNA-1273). Le groupe américain a également annoncé qu'une efficacité plus élevée a été observée chez les adultes de 18 ans et plus, avec une tendance constante observée dans le sous-ensemble d'adultes de 65 ans et plus.

Pfizer

Pfizer a annoncé l’échec de Ciffreo, une étude mondiale de phase 3, multicentrique, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo évaluant le fordadistrogène movaparvovec, sa thérapie génique expérimentale à base de mini-dystrophine, chez des patients ambulatoires atteints de dystrophie musculaire de Duchenne ( DMD). L’étude n'a pas atteint son critère d'évaluation principal, à savoir l'amélioration de la fonction motrice chez les garçons âgés de 4 à 7 ans par rapport au placebo.

Tesla

Tesla est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après que le CEO Elon Musk a annoncé sur X que ses actionnaires ont approuvé son plan de rémunération de 56 milliards de dollars, ainsi que le transfert du siège de la société du Delaware au Texas. Elon Musk salue la "large" majorité recueillie par ces deux résolutions et remercie ses soutiens avant l'annonce officielle. Le plan de rémunération du dirigeant concentre l'attention depuis son annulation en janvier 2024 par un tribunal du Delaware.