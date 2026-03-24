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Broadcom signale des contraintes d'approvisionnement et affirme que la capacité de TSMC constitue un goulet d'étranglement
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 06:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee

Le concepteur de puces Broadcom

AVGO.O a déclaré qu'il constate des contraintes dans la chaîne d'approvisionnement, y compris des limites de capacité chez son partenaire de fabrication TSMC 2330.TW , soulignant les effets d'entraînement de la demande croissante de puces d'intelligence artificielle sur l'ensemble de l'industrie technologique.

"Nous constatons que TSMC atteint les limites de capacité de production", a déclaré mardi à la presse Natarajan Ramachandran, directeur du marketing produit de la division Physical Layer Products de Broadcom, ajoutant qu'il aurait qualifié la capacité de TSMC d'"infinie" il y a encore quelques années.

"Ils vont augmenter leur capacité jusqu'en 2027, mais c'est devenu un goulot d'étranglement, ou cela a en quelque sorte étouffé la chaîne d'approvisionnement en 2026", a-t-il déclaré.

TSMC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courriel. L'entreprise taïwanaise, principal producteur mondial de puces d'IA avancées, a déclaré en janvier que ses capacités étaient limitées, car l'essor de la construction d'infrastructures d'IA a absorbé une grande partie de ses lignes de production avancées.

Le plus grand fabricant contractuel de puces au monde, qui compte parmi ses principaux clients Nvidia NVDA.O et Apple

AAPL.O , a également déclaré à l'époque qu'il s'efforçait de réduire l'écart entre l'offre et la demande.

M. Ramachandran, de Broadcom, a déclaré que les contraintes d'approvisionnement ne se limitaient pas aux puces, mais s'étendaient à diverses chaînes d'approvisionnement technologiques.

"Même s'il existe de nombreux fournisseurs dans l'industrie aujourd'hui... il y a certainement une contrainte d'approvisionnement dans l'espace laser", a-t-il déclaré, ajoutant que les cartes de circuits imprimés (PCB) étaient également apparues comme un goulot d'étranglement "inattendu".

M. Ramachandran a déclaré que les fournisseurs taïwanais et chinois de circuits imprimés sont confrontés à des contraintes de capacité, ce qui contribue à allonger les délais de livraison. Il n'a pas cité les noms des fournisseurs.

De nombreux clients concluent désormais des accords à long terme avec les fournisseurs afin de s'assurer des engagements de capacité pour une période pouvant aller jusqu'à trois ou quatre ans, a-t-il déclaré.

Cette tendance a été soulignée par le fabricant de puces mémoire Samsung Electronics 005930.KS , qui a déclaré la semaine dernière qu'il travaillait avec des clients importants pour passer à des contrats plus longs, de trois à cinq ans.

Cette évolution reflète le désir des clients de bénéficier d'une sécurité d'approvisionnement à plus long terme et les efforts des fournisseurs pour se prémunir contre les fluctuations de la demande.

Valeurs associées

APPLE
251,4900 USD NASDAQ +1,41%
BROADCOM
322,5100 USD NASDAQ +3,86%
NVIDIA
175,6400 USD NASDAQ +1,70%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
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