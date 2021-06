Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Broadcom : profite d'une note positive de Jefferies Cercle Finance • 04/06/2021 à 17:06









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 2% à la Bourse de Wall Street profitant de l'analyse du jour de Jefferies. Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur Broadcom avec un objectif de cours remonté de 520 à 550 dollars, au lendemain de la publication par le fabricant de semi-conducteurs de ses résultats de deuxième trimestre comptable. 'Nous pensons que le processus d'expédition contrôlé de Broadcom adapté à la demande réelle des clients, ainsi qu'une visibilité unique, réduisent son risque structurel par rapport à ses pairs', estime le broker dans le résumé de sa note de recherche.

Valeurs associées BROADCOM NASDAQ +2.04%