Broadcom : hausse de 26% du BPA ajusté au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Broadcom a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 6,61 dollars au titre de son premier trimestre 2020-21, en hausse de près de 26% en comparaison annuelle et battant légèrement l'estimation moyenne des analystes. Toujours en données ajustées, le fournisseur de produits semi-conducteurs basé en Californie a amélioré son EBITDA de près de 21% à 3,94 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 14% à 6,65 milliards. Pour le trimestre en cours, Broadcom anticipe un EBITDA ajusté représentant environ 59% d'un chiffre d'affaires estimé aux alentours de 6,5 milliards de dollars, des prévisions n'étant 'qu'une estimation de ce que le groupe juge réalisable à cette date'.

