Broadcom : hausse de 18% du BPA ajusté au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Broadcom a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 6,35 dollars au titre de son quatrième trimestre 2019-20, en hausse de près de 18% en comparaison annuelle et battant l'estimation moyenne des analystes. Toujours en données ajustées, le fournisseur de produits semi-conducteurs basé en Californie a amélioré son EBITDA de 21% à 3,83 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 12% à 6,47 milliards. Broadcom a aussi annoncé une hausse de 11% de son dividende trimestriel, à 3,60 dollars par action, et indiqué anticiper pour le trimestre en cours un EBITDA ajusté de l'ordre de 3,9 milliards de dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires d'environ 6,6 milliards.

