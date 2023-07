Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Broadcom: feu vert provisoire de la CMA au rachat de VMware information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 13:40









(CercleFinance.com) - La CMA, autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni, annonce avoir donné son feu vert provisoire au rachat de VMware par Broadcom, marquant ainsi une nouvelle avancée pour cette transaction valorisée à 69 milliards de dollars.



Après enquête, son panel indépendant a provisoirement conclu que l'opération ne réduirait pas sensiblement la concurrence dans la fourniture de composants matériels pour serveurs au Royaume-Uni, et a estimé 'peu probable que l'accord nuise à l'innovation'.



La CMA doit maintenant prendre connaissance des réponses des parties intéressées à ses conclusions provisoires d'ici le 9 août. Celles-ci seront examinées avant qu'elle ne publie son rapport final, qui doit être remis d'ici le 12 septembre.





Valeurs associées BROADCOM NASDAQ 0.00%