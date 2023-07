Broadcom: feu vert de l'UE pour l'acquisition de VMware information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 12:40

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé le projet d'acquisition de VMware par Broadcom, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations.



L'approbation est néanmoins conditionnée au respect intégral des engagements offerts par Broadcom.



En effet, après une enquête approfondie sur l'opération, la Commission avait estimée que ce projet nuirait à la concurrence sur le marché mondial de la fourniture d'adaptateurs de bus hôte Fibre Channel ('FC HBA').



En réponse, Broadcom avait proposé divers engagements en matière d'accès et d'interopérabilité à Marvell (son principal concurrent) et à tout futur entrant potentiel.



Broadcom proposait notamment un accès garanti aux interfaces de programmation d'applications et un accès garanti au code source pour tous les pilotes HBA FC actuels et futurs de Broadcom via une licence open source irrévocable.



De plus, Broadcom s'est engagé à mettre en place une séparation organisationnelle entre l'équipe travaillant sur les HBA FC de Broadcom et l'équipe en charge de la certification tierce et du support technique.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition, tel que modifié par les engagements, ne poserait plus de problèmes de concurrence et maintiendrait la concurrence sur le marché des HBA FC.