Broadcom, Fedex, Smith & Wesson... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) -

Broadcom

Broadcom, dont le titre fléchit de plus de 9% en avant-Bourse, anticipe un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes, au titre de son quatrième trimestre. Le fabricant de puces a pourtant livré des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre. Son bénéfice ajusté par action s'établit à 1,24 dollar, là où le consensus visait 1,22 dollar. Ses revenus ont totalisé 13,07 milliards de dollars, en hausse de 47% et au-dessus des prévisions.

FedEx

FedEx Corporation a annoncé son alliance stratégique et un investissement avec Nimble, une société de technologie robotique d'IA et d'exécution autonome de commerce électronique, afin d'adapter FedEx Fulfillment à son modèle 3PL entièrement autonome. Pour soutenir cette alliance, FedEx a fait un investissement stratégique dans Nimble. FedEx propose une approche globale pour aider les marques de commerce électronique et omnicanales à prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes concernant leur chaîne d'approvisionnement.

Salesforce

Salesforce a annoncé le rachat du fournisseur de solutions de protection et de gestion des données Own Company. Montant de l'opération : 1,9 milliard de dollars. L'objectif pour la firme américaine est de diversifier son offre au-delà de la gestion de la relation client (CRM). La transaction, entièrement financée par numéraire, devrait être finalisée dans le courant du quatrième trimestre de Salesforce, entre novembre et janvier prochain.

Smith & Wesson

Le chiffre d'affaires net de Smith & Wesson au premier trimestre fiscal 2024/2025 s'est élevé à 88,3 millions de dollars, en retrait de 22,7%, par rapport au trimestre comparable de l'année précédente. La perte nette GAAP du fabricant d'armes à feu s'est élevée à 2,1 millions de dollars, soit 0,05 dollar par action, contre un bénéfice net de 3,1 millions de dollars, soit 0,07 dollar par action diluée, il y a un an. L'Ebitda ajusté non GAAP s'est élevé à 9,9 millions de dollars, soit 11,2 % du chiffre d'affaires net.