Broadcom fait l'objet d'une plainte antitrust de l'UE et d'une demande de mesure provisoire

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(Ajoute le commentaire de la Commission européenne) par Foo Yun Chee

Le groupe de lobbying Cloud Infrastructure Services Providers in Europe a demandé jeudi aux autorités antitrust de l'UE d'empêcher temporairement Broadcom

AVGO.O de mettre fin à son programme VMware Cloud Service Provider en Europe, intensifiant ainsi sa lutte contre l'entreprise technologique américaine.

La CISPE, qui compte près de 50 membres en Europe et dont les membres associés sont Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O , a poursuivi la Commission européenne l'année dernière pour avoir approuvé l'acquisition de VMware par Broadcom en 2023, affirmant que l'organisme de surveillance de la concurrence de l'UE n'avait pas examiné l'opération de manière appropriée.

Elle a porté son dernier grief contre Broadcom devant la Commission après que l'entreprise a réorganisé son écosystème de fournisseurs de services en nuage VMware à la fin de l'année dernière et a demandé une mesure provisoire.

"En janvier 2026, Broadcom a signalé qu'elle mettait fin à son programme VMware Cloud Service Provider en Europe. Cette décision unilatérale a éliminé tous les partenaires, à l'exception d'une infime minorité de partenaires triés sur le volet, et a exclu la plupart des CSP européens de la vente de produits VMware", a déclaré la CISPE dans un communiqué.

"Les fournisseurs de services en nuage et leurs clients sont irrémédiablement lésés par les actions déloyales de Broadcom", a déclaré Francisco Mingorance, secrétaire général de la CISPE.

La Commission a confirmé la réception de la plainte.

"Nous sommes en train d'évaluer cette plainte conformément à nos procédures habituelles", a déclaré un porte-parole.

Broadcom n'a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par courriel.

La CISPE a déclaré qu'une mesure provisoire de l'UE devrait immédiatement suspendre la résiliation par Broadcom de son programme de partenariat VCSP, leur permettre d'être réadmis dans le programme et inclure des mesures de protection contre les représailles de Broadcom.