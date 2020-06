BROADCOM et NOKIA collaborent sur des puces pour la 5G

(AOF) - Nokia et Broadcom ont annoncé qu'ils collaboraient au développement de technologies avancées de semi-conducteurs, notamment de nouveaux processeurs pour des systèmes sur puce (SoC) personnalisés, qui seront intégrés dans le portefeuille "5G Powered by ReefShark" de Nokia. Cette collaboration élargit encore la gamme de puces ReefShark de Nokia disponibles pour les solutions 5G et améliorera à la fois les performances du système et l'empreinte énergétique des réseaux 5G.

Les deux entreprises travailleront au développement de nouvelles solutions personnalisées de système sur puce (SoC), qui utilisent la technologie sans fil de Nokia et l'expertise de Broadcom dans les technologies ASIC de circuits intégrés spécifiques.