BROADCOM : des profits conformes aux attentes

(AOF) - Le fabricant de semi-conducteurs Broadcom a présenté des comptes en ligne avec les attentes. Au deuxième trimestre, clos début mai, le groupe a réalisé un bénéfice net de 563 millions de dollars, soit 1,17 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 691 millions de dollars, ou 1,64 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 5,14 dollars, conformément au consensus FactSet. Les ventes de Broadcom ont, elles, progressé de 4% à 5,74 milliards de dollars alors que le marché visait 5,69 milliards.

Sur le troisième trimestre, Broadcom vise en moyenne un chiffre d'affaires de 5,75 milliards de dollars, légèrement inférieur aux anticipations de Wall Street : 5,79 milliards de dollars.

" Les résultats du deuxième trimestre ont été conformes à nos attentes, et le Covid-19 a eu un impact limité", a déclaré Hock Tan, PDG de Broadcom Inc. "Pour l'avenir, nos prévisions du troisième trimestre pour les semi-conducteurs reflètent une forte hausse de la demande de la part des clients du secteur du cloud, des télécommunications et des entreprises, compensée par les contraintes de la chaîne d'approvisionnement et une réinitialisation substantielle attendue dans le secteur du sans fil ".

